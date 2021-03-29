Под Киевом столкнулись автобус ритуальной службы и 'Москвич': двое погибших

В понедельник, 29 марта, на Новоирпенской трассе, возле села Романовка Киевской области произошло смертельное ДТП.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе полиции Киева.

В полиции рассказали, что автобус ритуальной службы столкнулся с автомобилем "Москвич" и опрокинулся на бок.

Погибли два пассажира "Москвича" — водитель и пассажир. Их зажало внутри автомобиля. Для извлечения тел привлекались сотрудники ГСЧС.

В полиции Киева также сообщили, что еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Водитель микроавтобуса получил телесные повреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 29 марта в Киеве произошло курьезное ДТП. Женщина забыла поставить свой автомобиль на ручной тормоз, и он покатился по дороге и спровоцировал столкновение с другими авто. К счастью, никто не пострадал.