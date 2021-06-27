Под Киевом столкнулись авто и мотоцикл, есть пострадавшие. Видео

В воскресенье, 27 июня, под Киевом в Ирпене произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. На дороге столкнулись мотоцикл и автомобиль.

Как сообщает в Facebook "Киев. ДТП", мотоциклист и его пассажирка получили тяжелейшие травмы. Состояние здоровья оценивается как критическое. При этом пассажир мотоцикла был без шлема. За рулем авто была женщина. Она не пострадала, но после аварии находилась в шоковом состоянии.

Предварительно установлено, что водитель авто осуществляла поворот налево и получила сильный удар в боковую часть авто от мотоцикла.

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Напомним, что в Голосеевском районе Киева 22 июня произошло ДТП с участием двух автомобилей. Один из них от удара отбросило на тротуар, в результате чего пострадали два пешехода.

Добавим, что по данным МВД в Украине в среднем каждые 3 часа в ДТП погибает один человек, а травмы получают каждые 15 минут. В общем аварии в стране происходят каждые три минуты. Так, за 2020 годна дорогах в стране пострадало почти 32 тысяч человек. 3500 граждан в результате ДТП скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла BMW и автомобиля Hyundai. В результате аварии водитель двухколесного транспорта получил смертельные травмы.