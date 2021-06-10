Под Киевом школьница застрелила своего 16-летнего товарища из-за фото: подробности трагедии

В городе Буча Киевской области школьники устроили фотосессию с оружием, во время которой 15-летняя девушка застрелила своего товарища. 16-летний юноша погиб на месте.

Об этом сообщил на глава Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на своей странице в Facebook. Трагедия произошла в четверг, 10 июня.

"Трагические события с оружием. Из-за фото в соцсетях школьница застрелила своего 16-летнего товарища", – написал он.

Как сообщил Небытов, после прохождения ВНО четверо школьников пошли к частному имению одного из друзей, там они нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для социальных сетей.

"В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь товарища. Юноша погиб на месте", – сказано в сообщении.

Как сообщил Небытов, по предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.

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