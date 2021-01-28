Под Киевом ребенок выпал с 15-го этажа и разбился насмерть

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
12,4 т.
Детали происшествия установит полиция

В поселке Чайки Киево-Святошинского района в четверг, 28 января, с 15-го этажа жилого дома на улице Лобановского выпал 10-летний мальчик.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на балконе были найдены вещи и рюкзак ребенка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. Фото 18+).

"В результате падения он погиб на месте. Прохожие вызвали правоохранителей. Разыскивают родителей мальчика", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что ребенок проживал в частном доме. Как он попал в многоэтажку выясняются правоохранители. Также устанавливаются свидетели и все обстоятельства трагедии.

Отметим, что в январе в столице практически ежедневно происходят самоубийства. Возраст принявших страшное решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

Недавно в Броварах Киевской области 26 января курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.

От полученных травм мальчик умер на месте происшествия.
На балконе были найдены вещи и рюкзак ребенка.
ЧП произошло в поселке Чайка Киевской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева с 15-го этажа из окна квартиры выбросился 12-летний мальчик. Перед этим он написал предсмертную записку другу. В результате полученных травм ребенок погиб.

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