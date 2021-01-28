Под Киевом ребенок выпал с 15-го этажа и разбился насмерть

В поселке Чайки Киево-Святошинского района в четверг, 28 января, с 15-го этажа жилого дома на улице Лобановского выпал 10-летний мальчик.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, на балконе были найдены вещи и рюкзак ребенка (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы. Фото 18+).

"В результате падения он погиб на месте. Прохожие вызвали правоохранителей. Разыскивают родителей мальчика", – рассказал наш собеседник.

В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что ребенок проживал в частном доме. Как он попал в многоэтажку выясняются правоохранители. Также устанавливаются свидетели и все обстоятельства трагедии.

Отметим, что в январе в столице практически ежедневно происходят самоубийства. Возраст принявших страшное решение расстаться с жизнью – от 12 до 90 лет.

Недавно в Броварах Киевской области 26 января курсант Национальной академии внутренних дел покончил жизнь самоубийством. Он выбросился из окна своей квартиры, расположенной на 15 этаже.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева с 15-го этажа из окна квартиры выбросился 12-летний мальчик. Перед этим он написал предсмертную записку другу. В результате полученных травм ребенок погиб.