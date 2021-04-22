Под Киевом ревнивец поджег машину ухажера своей девушки. Видео

Правоохранители задержали мужчину, который в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области поджог автомобиль ухажера своей девушки.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевщины, всего в результате происшествия пострадали четыре машины (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

35-летний ревнивец, водитель элитных авто, нашел в интернете рецепт изготовления зажигательной смеси. С ее использованием он уничтожил машину соперника, которая была припаркована во дворе девушки.

Правоохранители провели обыск у поджигателя и изъяли более 80 тысяч долларов США, мобильный телефон, наркотические средства и банковские карты.

По факту умышленного уничтожения имущества открыто уголовное производство.

Напомним, в пригороде Киева утром, 14 апреля, произошел пожар возле жилого комплекса "Львовский", что в Петропавловской Борщаговке – там сгорели несколько автомобилей. Сначала загорелся BMW, а позже огонь перекинулся и на соседние машины, припаркованные возле дома.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 21 апреля, в Луцке произошел масштабный смертельный пожар, который унес жизни сразу троих человек.