Под Киевом мужчина с ножом напал и ограбил продавщицу магазина

В Броварах Киевской области 17 ноября мужчина напал на продавщицу магазина и, угрожая ножом, забрал ее телефон, ювелирные украшения и деньги из кассы.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, девушка успела позвонить своему знакомому, который услышал, что магазин грабят.

Потерпевшая сообщила приметы нападавшего полицейским, приехавшим на вызов. По горячим следам правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался 42-летний житель Донецкой области, который отказался давать какие-либо объяснения своих действий.

Информированный источник рассказал OBOZREVATEL, что мужчина приехал с временно оккупированной территории Украины.

"Мужчина временно проживал в Броварах и ранее уже был судим за грабеж. В этот раз его "улов" составил около тысячи гривен и личные вещи продавщицы", – уточнил источник.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области 3 октября четверо подростков избили мужчину, а потом забрали сумку с деньгами и документами.