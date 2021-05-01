Под Киевом пьяный водитель врезался в авто с семьей. Фото

В Вишневом Киевской области водитель Volkswagen врезался в Nissan, в котором находилась семья.

Как пишет "Киев оперативный", предполагаемый виновник аварии, которая произошла на улице Европейская 24А, находился в состоянии алкогольного опьянении – прибор показал 2,5 промилле (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Семья, которая находилась в другом авто (мужчина, женщина и ребенок), не пострадали.

В то же время dtp.kiev.ua уточняет, что водителя Volkswagen уже неоднократно останавливали пьяным за рулем.

"В центре Вишневого, по ул. Европейская 24А, нетрезвый водитель "Фольксвагена" въехал в "Ниссан", в котором находились мама, папа и сын. К счастью, все целы. Водителя (Volkswagen) три раза оформляли по 130-ой статье (пьяный за рулем)", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченковский районный суд Киева арестовал до 30 июня Павла Билоконя – подозреваемого в смертельном ДТП, которое произошло на бульваре Леси Украинки 1 мая.

Ранее стало известно, что мужчину уже задерживали полицейские за вождение в нетрезвом состоянии в Винницкой области, но тогда его не наказали.