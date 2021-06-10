Под Киевом пропал велосипедист, которого сбил автомобиль. Фото

Под Киевом пропал велосипедист, которого, вероятно, сбил автомобиль. Полиция и родственники просят очевидцев сообщить любые данные об этом ДТП.

Как сообщило Facebook-сообщество dtp.kiev, в среду, 9 июня между селами Гатное и Юрьевка Киево-Святошинского района в 10.58 утра пропал Н. Андрей Леонидович, который ехал на велосипеде класса МТБ черного цвета.

Мужчина 1970 года рождения, был одет в футболку синего цвета и черные шорты, на голове имел черный шлем. Рост велосипедиста 175 см, вес 120 кг, глаза карие.

"Вероятно был сбит автомобилем", – отметили в сообществе.

Видео дня

Полиция просит предоставить видео с автомобильных видеорегистраторов и любые другие данные свидетелей этого ДТП. Информацию предлагают отправлять на мессенджеры по телефону: 068 373 94 97, или в отделение полиции.

Напомним, в Киеве посреди улицы похитили иностранца. Неизвестные похитили мужчину в Подольском районе столицы вечером 7 июня. Telegram канал Киев Оперативный сообщил, что якобы похитили гражданина Сербии Милована Рогановича.

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