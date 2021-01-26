Под Киевом произошло тройное ДТП. Фото и видео

В Святошинском районе Киева во вторник, 26 января, на Новоирпенской трассе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, в результате аварии пострадал пожилой мужчина (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"С начала на трассе произошло мелкое дорожно-транспортное происшествие с участием Toyota RAV 4 и Peugeot. Водители выставили аварийный знак и вызвали полицейских для оформления аварии. В какой-то момент в Peugeot на большой скорости въехала Skoda и по инерции первая машина от удара протаранила RAV 4", – рассказал наш собеседник.

Он добавил, что из-за ДТП образовалась большая пробка.

Причины и детали аварии будут устанавливать следователи. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева 25 января возле жилого дома на улице Курнатовского 15б произошла авария с участием четырех автомобилей. Якобы виновник ДТП находился за рулем в состоянии наркотического опьянения.