Под Киевом произошло масштабное ДТП: пострадали дети. Фото
В четверг, 15 октября, в Ирпене Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
Как сообщил источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, в ДТП столкнулись два авто – Nissan и Skoda. В аварии пострадали двое детей (14 и 8 лет) и двое взрослые (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Предварительно установлено, что Nissan двигался в сторону Киева по дороге, а Skoda стояла на обочине. Водитель "Шкоды" намеревался развернуться и поехать в сторону Ирпеня, однако не заметил "Ниссан", что двигался по дороге.
Отмечается, что одного человека зажало в автомобиле, поэтому на месте происшествия работали сотрудники ГСЧС.
На место работали полицейские, которые должны установить все обстоятельства ДТП.
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