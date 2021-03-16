Под Киевом прогремел мощный взрыв: на месте ЧП образовалась воронка. Фото

В городе Боярка Киевской области в ночь на вторник, 16 марта, прогремел мощный взрыв возле жилых домов. В результате на улице Королюка образовалась воронка, повреждения получили несколько автомобилей.

Об этом сообщает Telegrm-канал "Киев Оперативный", в сети появились фото с места события (чтобы посмотреть, доксролльте новость до конца).

По предварительной информации, пострадавших в результате ЧП нет. Взрывной волной были повреждены два припаркованных автомобиля и ограждение дома.

"Повреждены авто рядом. Что взорвалось, пока неизвестно, но это не граната", – говорится в сообщении "dtp.kiev.ua" в Telegrm.

К месту происшествия в Боярку отправились следственно-оперативная группа, патрульная полиция и специалисты взрывотехнической службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 7 марта на улице Радистов в Деснянском районе Киева произошел мощный взрыв неизвестного вещества рядом с гаражными помещениями.