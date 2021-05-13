Под Киевом племянник ради денег убил тетку и пытался сымитировать несчастный случай

В селе Тарасовка Киевской области 31-летний таксист возможно убил свою тетку ради денег и пытался сымитировать несчастный случай. Его задержали в Одессе.

Как сообщил на своей странице в Facebook начальник полиции Киевщины Андрей Небытов, у мужчины были долги, которые он решил погасить, совершив нападение на женщину (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Подозреваемый дождался, когда хозяин дома пойдет на дежурство, напал на родственницу, а потом забрал с дома все деньги. Пока потерпевшая лежала в беспомощном состоянии, племянник пытался имитировать несчастный случай из-за падения с высоты. В результате женщина погибла, не приходя в сознание", – рассказал Небытов.

Из собственных источников OBOZREVATEL стало известно, что якобы "добычей" злоумышленника стали около тысячи гривен и банковские карты погибшей.

"Племянник в дальнейшем пытался оформить кредиты на украденные карточки", – уточнил наш собеседник.

Напомним, в Обуховском районе правоохранители задержали двух граждан Грузии, возможно, причастных к серии краж на Киевщине. Злоумышленники грабили преимущественно днем.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области местный житель избил человека с инвалидностью, а потом пытался откупиться от ответственности.