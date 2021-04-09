Под Киевом перевернулся грузовик, перевозивший жидкий кислород. Фото

Под Киевом на Броварской окружной дороге в пятницу, 9 апреля, перевернулся грузовик DAF CF, который перевозил жидкий кислород.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, авария произошла перед поворотом на город Борисполь (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

В результате дорожно-транспортного происшествия движение автотранспорта на данном участке дороги оказалось заблокировано.

На место происшествия вызвали спасателей и медиков. Объезд организовали через город Бровары.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. Возле города Березань Киевской области 31 марта произошло ДТП при участии трех грузовых автомобилей Daf, Man и Scania.

В Киевской области рядом с международным аэропортом "Борисполь" автомобиль Honda Accord выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

В Яготине Киевской области 8 апреля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что возле села Стоянка Киевской области 9 апреля в результате ДТП отбойник пробил насквозь автомобиль Kia Sorento.