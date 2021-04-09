Под Киевом отбойник пробил насквозь автомобиль Kia. Фото

Возле села Стоянка Киевской области в пятницу, 9 апреля, в результате ДТП отбойник пробив насквозь автомобиль Kia Sorento.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, предварительно, 27-летний водитель внедорожника заснул за рулем (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

23-летний пассажир Kia получил травмы и был госпитализирован в больницу. Обстоятельства и причины ДТП установят правоохранители.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В Печерском районе Киева 3 марта на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобиля Audi и внедорожника Mercedes.

Возле города Березань Киевской области 31 марта произошло ДТП при участии трех грузовых автомобилей Daf, Man и Scania.

В Киевской области рядом с международным аэропортом "Борисполь" автомобиль Honda Accord выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области 8 апреля произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ, в результате которого пострадали двое детей.