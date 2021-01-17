Под Киевом нашли застреленным пропавшего 30-летнего мужчину. Видео 18+

30-летнего жителя Киева, который уехал по делам в Вышгородский район и исчез, нашли застреленным в собственной машине.

Как сообщается на сайте областной полиции, масштабные поиски продолжались почти двое суток. Автомобиль и погибшего владельца обнаружили в лесополосе за селом Любимовка (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. 18+).

Полиция оперативно вышла на след предполагаемого убийцы. Им оказался 27-летний житель Любимовки, который признался, что задолжал киевлянину большую сумму денег и боялся за угрозы своей семье, поэтому решил действовать "на опережение".

Он назначил встречу, а когда потерпевший приехал на определенное место, то выстрелил в него из обреза.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту открыто уголовное производство по ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Волыни рабочий убил своего 42-летнего коллегу, направив в рот оппонента струю воды из моечного аппарата.