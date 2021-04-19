Под Киевом "накрыли" 36 подпольных игровых залов. Фото и видео

В Борисполе Киевской области правоохранители закрыли 36 подпольных игровых залов, роботу которых организовали 5 местных жителей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, во время обысков изъяли 458 единиц игрового оборудования, компьютеров и наличные средства (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Организатором игорного бизнеса был 38-летний мужчина, который действовал вместе с 4 другими лицами в возрасте от 20 до 36 лет.

"Действовали заведения в закрытом режиме с соблюдением строгой конспирации, доступ к играм могли получить только проверенные "клиенты" по предварительной договоренности с администратором", – рассказали в полиции.

По факту организации незаконного игрового бизнеса открыто 40 уголовных производств.

Отметим, ранее в Днепровском районе Киева правоохранители закрыли три нелегальные казино, которые работали в помещениях бывших "интернет-клубов".

Чтобы попасть в помещения, посетители должны были заранее позвонить администратору. В ходе обысков полицейские изъяли технику и оборудование.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Броварах Киевской области 1 апреля неизвестные взломали банкомат и похитили кассеты с деньгами.