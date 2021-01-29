Под Киевом на заснеженной дороге произошло смертельное ДТП. Фото

Возле поселка Ерковцы Киевской области в пятницу, 29 января, около 7:00 произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевщины, в результате аварии погиб 50-летний водитель Hyundai (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, машина не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где столкнулась с "ЗАЗ".

С травмами в больницы были доставлены пассажирка Hyundai, а также водитель второго автомобиля и его пассажиры. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Отметим, что, по официальным данным патрульной полиции, в Украине с 1 января до 31 декабря 2020 года произошло 168 107 ДТП, в которых погиб 3541 человек.

Причем 4 522 ДТП случились по вине нетрезвых водителей. В этих "пьяных" авариях погибли 103 человека, а 1554 были травмированы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Святошинском районе Киева во вторник, 26 января, на Новоирпенской трассе произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал пожилой мужчина.