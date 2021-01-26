Под Киевом Mitsubishi насмерть сбил участника АТО

В поселке Новые Петровцы 25 января около 18:30 Mitsubishi Lancer сбил на нерегулируемом пешеходном переходе мужчину.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, от удара пешехода отбросило на автомобиль Mazda, который стоял на встречной полосе (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"От полученных травм 45-летний Руслан Сивирский скончался на месте происшествия. Причины ДТП устанавливают следователи", – рассказал наш собеседник.

Как рассказала, на свой странице в соцсети Валентина Парчук, погибший был участником Антитеррористической операции на Донбасе. Он воевал в составе батальона "Сич" под позывным "Абдула".

По информации издания "Утренний город" прощание с ним состоится в четверг, 28 января, в 9:00 в морге Вышгородской центральной районной больницы. После этого тело Руслана Сивирского доставят на родину в город Кропивницкий, где живет его мать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Соломенском районе Киева в субботу, 16 января, троллейбус сбил на пешеходном переходе женщину.