Под Киевом мужчина зарезал себя ножом в магазине. Видео 21+

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Криминал
6,8 т.
Полиция устанавливает причины самоубийства мужчины

В Борисполе Киевской области 19 января в одном из супермаркетов мужчина покончил жизнь самоубийством, ударив себя ножом в грудь.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибшим оказался 49-летний местный житель (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 21+).

"Орудие самоубийства он просто взял с прилавка магазина. Причины такого поступка устанавливаются. Предсмертной записки не обнаружено", – отметил наш собеседник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

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  • В Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина покончил жизнь самоубийством якобы из-за страха заразиться COVID-19.

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