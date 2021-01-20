Под Киевом мужчина зарезал себя ножом в магазине. Видео 21+

В Борисполе Киевской области 19 января в одном из супермаркетов мужчина покончил жизнь самоубийством, ударив себя ножом в грудь.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, погибшим оказался 49-летний местный житель (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы. 21+).

"Орудие самоубийства он просто взял с прилавка магазина. Причины такого поступка устанавливаются. Предсмертной записки не обнаружено", – отметил наш собеседник.

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