Под Киевом мужчина открыл огонь по односельчанам из-за лая собаки: двое людей попали в больницу

В селе Паришков Киевской области во вторник, 8 июня, злоумышленник открыл стрельбу по людям и ранил двух человек – мужчину и женщину. Оказалось, что 32-летний местный житель устроил "разборки" с применением травматического оружия из-за лая собаки.

Как проинформировала пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области, сообщение об инциденте копы получили в 12:55.

На место происшествия немедленно прибыли наряд реагирования патрульных и следственно-оперативная группа Броварского районного управления полиции.

Они установили, на одной из сельских улиц местного жителя разозлил лай собаки, из-за чего между ним и другими жителями населенного пункта возникла ссора и драка. В результате мужчина отправился домой, взял оружие и вернулся к своим "оппонентам".

Видео дня

Мужчина выстрелил в двух людей, а третьему нанес удары рукояткой по голове. После содеянного злоумышленник скрылся с места происшествия.

Мужчина получил ранение грудной клетки, женщина – повреждение бедра. Оба были доставлены в медицинское учреждение.

Полицейские разыскали стрелка по месту жительства и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Оружие – устройство для отстрела резиновых пуль – изъято и направлено на экспертное исследование.

Украинцу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК. Если его вину докажет суд, мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Как ранее писал OBOZREVATEL: