В Борисполе мужчина нашел под днищем авто гранату, от взрыва его спасла случайность. Фото

В Борисполе Киевской области в четверг, 17 июня, местный житель обнаружил привязанный к своему авто, предмет похожий на гранату. Инцидент произошел на улице Шевченко, 4.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в результате происшествия никто не пострадал.

"Мужчина утром пришел, чтобы забрать свою машину Volkswagen Caddy и машинально заглянул под днище. Там он увидел предмет, похожий на гранату и сразу же вызвал правоохранителей. Находку изъяли и направили на экспертизу", – рассказал наш собеседник

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В пресс-службе полиции Киевской области уточнили, что по данному факту проводится проверка, а также правоохранители устанавливают личность, причастного к данному инциденту. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Напомним, в Шевченковском районе Киева в понедельник, 31 мая, в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Зоологической, 12/15, произошел взрыв гранаты. В результате происшествия пострадал 43-летний мужчина. Мужчину с травматической ампутацией правой кисти и другими ранениями госпитализировали в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Харькове вечером 8 июня на проспекте Гагарина мужчина в ходе конфликта взорвал гранату.