Под Киевом маршрутка с пассажирами слетела с трассы. Фото и видео

В воскресенье, 14 марта, в Киевской области на Гостомельском шоссе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: маршрутка слетела с дороги, а после врезалась в билборд.

Авария случилась возле села Горенка в Киево-Святошинском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале "dtp.kiev.ua" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Маршрутный автобус с пассажирами двигался в сторону Бучи, пишет "Киев оперативный".

На месте происшествия работали "скорая" и полиция. Медики оказывали помощь пострадавшим в ДТП, по предварительной информации, обошлось без серьезных травм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 марта произошло лобовое ДТП на проспекте Валерия Лобановского с участием трех автомобилей.