Под Киевом из горящего детского сада эвакуировали 150 детей и взрослых. Фото и видео ЧП

В детском саду "Аленушка" в Украинке Киевской области 31 марта произошел пожар, из-за чего из здания пришлось эвакуировать почти 150 человек.

Как сообщается на сайте Главного управления ГСЧС в Киевской области, возгорание удалось ликвидировать (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Данные по пожаре спасателям поступили в 17:10. Были эвакуированы 108 детей и 40 человек персонала.

Огонь, который вспыхнул в игровой комнате на втором этаже на площади 200 кв.м, удалось локализовать в 17:55, а в 18:17 – ликвидировать. К работам были привлечены 32 человека личного состава и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в Харькове произошел пожар в частном детском саду, расположенном в многоэтажном жилом доме.