Под Киевом Honda "вылетела" с дороги и протаранила дерево. Фото

В Киевской области рядом с Международным аэропортом "Борисполь" автомобиль Honda Accord выехал за пределы дороги и столкнулся с деревом.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киевщины, ДТП произошло 6 апреля около 20:00 (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Предварительно, 32-летний водитель Honda не справился с управлением автомобиля. Мужчину в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Отметим, что на дорогах столицы и Киевской области постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия. В Печерском районе Киева 3 марта на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием автомобиля Audi и внедорожника Mercedes.

Возле города Березань Киевской области 31 марта произошло ДТП при участии трех грузовых автомобилей Daf, Man и Scania.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Киевщине произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла.