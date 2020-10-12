Под Киевом два мужчины оглушили девушку кирпичом возле ж/д переезда и ограбили

В Броварском районе Киевской области двое злоумышленников жестоко избили о ограбили 17-летнюю девушку.

Как рассказал OBOZREVATEL информированный источник, разбойное нападение произошло 9 октября.

"Девушка шла по дороге, когда возле железнодорожного переезда "Княжичи" на нее напали двое неизвестных мужчин. Несовершеннолетнюю ударили кирпичом по голове, а после того, как она потеряла сознание забрали личные вещи, в том числе, мобильный телефон, золотые украшения и скрылись в неизвестном направлении", – отметил он.

Наш собеседник добавил, что в ходе оперативно-розыскной работы полицейские установили личности злоумышленников.

"Их задержали 11 октября – это жители Черкасской области, 32-х и 39-ти лет, приехавшие в Киевскую область на заработки. Один из них ранее был судим", – уточнил источник.

По данному факту открыто уголовное производство по части 2 статьи 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленников задержали в порядке статьи 208 КПК Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Запорожье 4 октября злоумышленник брызнул продавщице в лицо газовым балончиком, а потом ударил по голове сумкой, в которой был молоток.