Под Киевом банда устроила перестрелку со спецназовцами: есть раненые

Двое бойцов спецподразделения ''Корд'' получили ранения при задержании подозреваемых в разбойном нападении. Операция прошла в Барышевском районе Киевской области 8 декабря.

Злоумышленники бросили в силовиков гранату и открыл огонь. Чтобы их обезвредить, спецназовцы прострелили лидеру банды ноги, сообщили в пресс-службе полиции Киевской области (чтобы посмотреть фото и видео доскролльте до конца).

Следствие установило, что преступную группировку возглавлял 28-летний житель района. Он подыскивал объекты для нападений и распределял деньги и ценности. Также, злоумышленник принимал непосредственное участие в нападениях и сбывал украденное.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства преступной деятельности группировки. Среди них: пистолет и патроны, гильзы, осколки гранаты, газовые баллончики, наручники, перчатки, ножи, рации, отвертки, топор и балаклавы.

Всего задержаны трое участников преступной группы. Сейчас они помещены в изолятор временного содержания.

Против участников банды возбуждено уголовные производства по статьям ''Покушение на убийство полицейских'' и ''Разбой''.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве задержали 26-летнего жителя столицы, который бил женщин камнем по голове, а потом грабил. Мужчина нападал на жертв в Голосеевском районе.