Под Киевом авто разорвало из-за ДТП, людей выбросило на дорогу. Фото и видео
Под Киевом в ночь на 27 декабря на Житомирской трассе столкнулись автомобили Honda и Volvo. В результате жуткой аварии погибли два человека.
ДТП произошла на участке трассы от Милы к Капитановке. Об этом пишет Telegram-канал dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
"Водитель автомобиля "Хонда" развернулся в сторону Киева и получил сильнейший боковой удар от "Вольво": двух людей выбросило из авто, погибли на месте", – говорится в сообщении.
Отмечается, что водитель и пассажиры Volvo получили травмы. Honda разорвало в результате мощного удара, автомобиль также врезался в отбойник. Тогда как люди, которые находились в нем и, очевидно, не были пристегнуты ремнями безопасности, буквально "вылетели прямо на асфальт и погибли".
На месте аварии работали медики и следственно-оперативная группа, выясняя все обстоятельства трагического происшествия.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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