Под Киевом 17-летний парень убил отчима и хотел закопать за домом. Фото

В селе Плесецкое Фастовского района 17-летний парень убил отчима. Подросток хотел закопать его за домом.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Киевской области. Также опубликовано фото подозреваемого (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Преступление было совершено во время ссоры. По данным правоохранителей, парень схватил нож и несколько раз ударил им 42-летнего отчима в область сердца. От полученных ранений мужчина скончался.

После этого подросток оттащил тело убитого на приусадебный участок и решил закопать.

О случившемся правоохранителям сообщила местная жительница.

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство). Подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что на Позняках в Киеве 16-летний парень убил своих родителей и восьмилетнего брата. Подросток трое суток провел в квартире вместе с трупами родных, а затем попытался бежать. Правоохранители задержали его.

Подробнее о произошедшем – читайте в материале OBOZREVATEL.