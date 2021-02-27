По Киеву пронеслась лавина нападений на мужчин: где орудуют преступники и как спастись

В Киеве в феврале преступники стали чаще нападать на мужчин. Грабежи и разбои происходят во всех районах столицы, причем даже в светлое время суток. Криминал с легкостью находит "слабое звено".

Подробнее о том, что происходит, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чаще всего жертвами преступников становятся случайные прохожие. Как рассказали OBOZREVATEL оперативники, объекты самых "удачных" нападений – это жители и гости Киева, которые идут по улице, разговаривая по мобильному. "Шансы быть ограбленным возрастают в разы, если человек в наушниках. В этом случае невозможно услышать и заметить приближение преступника", – рассказали правоохранители.

Одно из таких нападений произошло в Шевченковском районе Киева. 32-летний мужчина возвращался из магазина: шел по улице Академика Туполева и разговаривал с женой по мобильному. Причем пользовался гарнитурой.

Нападение было молниеносным: сначала киевлянину брызнули в глаза из баллончика, а затем ударили по затылку. После того, как мужчина потерял сознание, у него забрали iPhone и наушники. Когда мужчина пришел в себя, он смог самостоятельно дойти домой и уже оттуда обратиться за помощью. Действовал ли грабитель в одиночку или их было несколько – пока неизвестно.

Не менее дикий случай произошел в том же Шевченковском районе столицы. Вот только развязка оказалась не в пользу преступников.

Мужчина хотел продать свою золотую цепочку и разместил предложение на OLX. На объявление быстро откликнулись покупатели, с которыми продавец встретился в оговоренном месте на улице Белорусской.

Покупатели, 32-летний мужчина и 20-летняя девушка (жители Киевской области), выхватили цепочку, распылили в лицо продавца перцовый баллончик и попытались скрыться. Но им не повезло, их "жертвой" оказался офицер ВСУ. Военный сумел самостоятельно задержать грабителей и передать их в руки патрульных полицейских.

Теперь правоохранители проверяют криминальный дуэт на причастность к другим подобным преступлениям в Киеве.

Оперативники говорят, что продавать свои вещи через OLX и другие площадки лучше, конечно, без личных встреч. "Наиболее надежный и безопасный вариант – отправлять товар наложенным платежом", – говорят они.

Жертвами преступника, который использовал для ограбления психотропное вещество, стали в феврале двое жителей Киева. Двое коллег хорошо провели время в ресторане на Подоле, а затем сели в припаркованный у выхода Audi Q5.

Таксист "угостил" выпивших мужчин кофе, а когда они отключились, то забрал у них ценные вещи и выбросил из автомобиля уже в Голосеевском районе – в довольно безлюдном месте.

Один пассажир провел всю ночь на улице в снегу, и если бы его утром не заметила проезжавшая мимо того места киевлянка, мог бы умереть. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали. А вот его старшему коллеге помощь уже не понадобилась: тело нашли через сутки.

"Первая заповедь, – говорят правоохранители, – никогда не пей с незнакомцами. Нельзя ничего брать из рук чужих людей: ни кофе, ни воду. Жизнь дороже".

Подавляющее число нападений в феврале – это "обычные" грабежи, когда преступник (или преступники) отбирают деньги и ценные вещи, не прибегая к насилию. Такие преступления происходят абсолютно во всех районах столицы, причем в разное время.

"Грабители нападают и рано утром, и днем, и вечером. Выхватывают мобильные телефоны, вырывают у мужчин сумки с документами и деньгами, отбирают у парней рюкзаки", – рассказали оперативники.

По их мнению, в большинстве случаев на стороне грабителей фактор неожиданности. "Иногда жертва даже не успевает понять, что произошло, а преступник уже убежал с добычей", – рассказали правоохранители.

Потому, советуют они, просто стоит быть внимательнее на улице, не носить в руке мобильный, а в сумке крупную сумму. Лучше самое ценное прятать во внутренние карманы.