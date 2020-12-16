По Киеву катался водитель под наркотиками на разбитом авто. Видео

В ночь на среду, 16 декабря, патрульные полицейские в Киеве остановили водителя с явными признаками наркотического опьянения. Он ездил по столице на разбитой Audi.

Инцидент произошел на проспекте Науки. Правоохранители остановили авто, поскольку водитель нарушал правила дорожного движения на пустой дороге, сообщает "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

У машины были затерты номера, побиты передняя фара, крыло, бампер и капот. У водителя Audi полицейские заметили расширенные зрачки, которые не реагировали на свет, повышенную живость речи и подвижность.

"Кажется, водитель мог целую теорему вывести, которая уверяла, что он трезв, но к врачу-наркологу ехать отказался. Хотя и был предупрежден, что это приравнивается к признанию опьянения. Постоянно кому-то звонил", – говорится в сообщении.

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