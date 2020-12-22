Под Киевом избили и ограбили мэра Броваров

В селе Гнидын Киевской области 21 декабря около 22:00 пятеро неизвестные напали на мэра Броваров Игоря Сапожко, избили его и ограбила.

Как сообщил OBOZREVATEL информированный источник, нападение произошло в доме чиновника.

"Потом они связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия", – рассказал наш собеседник.

Он уточнил, что полиция открыла уголовное производство, поиски нападавших продолжаются.

Игорь Сапожко родился в Киеве 1 сентября 1977 года. Депутат и секретарь Броварского городского совета с 2006 года, выдвигался по спискам ВО "Батькивщина". С 2008 года исполнял обязанности мэра Броваров, а с 2010 стал главой города. На должность городского головы в 2010 году баллотировался от Партии регионов, из которой вышел под конец Евромайдана – 20 февраля 2014.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Буче Киевской области 17 декабря группа злоумышленников избила и забрала у местного жителя сумку, в которой находилось более 2 миллионов гривен. Нападавших удалось задержать уже спустя 5 минут после нападения.

Злоумышленниками оказались жители Киевщины, в возрасте от 31 до 48 лет, а также 50-летний житель Житомира. Ранее все они привлекались к уголовной ответственности.