В Киеве задержали волонтера по делу об убийстве девушки в лесу

По делу об убийстве девушки в Голосеевском районе Киева задержали волонтера Сергея Бутко.

На своей странице в социальной сети девушка задержанного Леся Рой сообщила, что правоохранители провели ночью обыски в их квартире без предъявления ордера.

"Проснулись от грохота в дверь, влетают под десяток полицейских. Ни звонка адвокату, ни (предъявления – Ред.) ордера, понятых отпустили раньше, чем закончили копаться. Меня и Сергея Бутко через полтора часа повезли в участок", – написала она.

Она добавила, что полицейские не назвали причину обыска, а также в чем их могут обвинять. Певица уточнила, что во время поездки в отделение ее "прессовали, что на планшете Сергея нашли детскую порнографию".

Рой отметила, что после общения в полиции ее отпустили, а Бутко задержали.

"В полночь обыскивали квартиру товарища, с которым гуляли 13-го (ноября – Ред.), то ему следователь сказал проследили их телефоны, они были рядом с местом, где 13-го нашли труп девушки", – добавила девушка.

По информации источников OBOZREVATEL, обыск у Бутко действительно прошел в рамках уголовного производства, открытого по факту убийства девушки в Голосеевском лесу. Во время обыска у него обнаружили корпус гранаты Ф-1 и два запала типа УЗРГМ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Голосеевском районе Киева 13 ноября обнаружили тело девушки со следами насильственной смерти.