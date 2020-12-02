По делу об изнасиловании и пытках в Кагарлыке будут судить 5 полицейских

Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении пяти сотрудников отделения полиции в Кагарлыке Киевской области по делу о пытках, похищении людей и изнасиловании.

Расследование касается инцидентов в январе и марте 2020 года, сообщается на сайте ведомства.

Так, по данным следствия, в январе 2020 года трое полицейских с целью получения признательных показаний по краже наносили пострадавшим телесные повреждения, перевозили их в багажнике автомобиля, применяли электрический ток, а затем приковывали наручниками к батарее.

Еще один факт правоохранители зафиксировали в марте 2020 года. Тогда пострадавшему нанесли 17 ударов руками и ногами.

В том же месяце один из полицейских применял пытки к женщине в своем кабинете. Он надевал на нее противогаз, наручники и стрелял из табельного оружия над головой, а затем несколько раз изнасиловал пострадавшую.

"Руководитель отделения знал о существовании такой практики, но не принял никаких мер реагирования на неправомерные действия подчиненных", – добавили в ОГП.

Обвиняемым инкриминируют пытки, насильственное похищение и изнасилование по статьям 127, 146-1, 152 УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал в Кагарлыцком отделении полиции Киевской области вспыхнул после того, как стало известно об изнасиловании молодой женщины.

В результате было отстранено руководство отдела и задержаны несколько правоохранителей. По делу об изнасиловании были задержаны двое полицейских – Сергей Сулима и Николай Кузив. По результатам служебного расследования уволены 10 сотрудников.

Позднее пострадавшая рассказала подробности о том, как ее насиловали и избивали полицейские.