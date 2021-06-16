Пешехода, толкнувшего мужчину под грузовик в Киеве, арестовали. Фото

Суд избрал меру пресечения пешеходу, который 15 июня в Киеве толкнул под грузовик велосипедиста, в результате чего тот погиб. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook. Также следователи объявили о подозрении мужчине (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения.

Также Telegram-канал "Киев оперативный" опубликовал фото пешехода.

Видео дня

Трагедия произошла в Святошинском районе Киева во вторник, 15 июня. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался по тротуару. Он резко изменил траекторию и столкнулся с велосипедистом, который ехал ему на встречу.

От столкновения велосипедист выехал на дорогу прямо под грузовик. После удара его отбросило головой в бордюр.

Как выяснилось, 27-летний погибший был врачом травматологом в 7-й клинической городской больнице столицы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео момента столкновения велосипедиста с пешеходом, а затем с грузовиком.