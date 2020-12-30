В Киеве перед Новым годом воры и грабители устроили "террор": где опаснее всего

Накануне праздников преступники пошли на рекорд. По мнению правоохранителей, они активизировались еще перед Рождеством, а в ближайшие дни будет пик подобных преступлений.

Что происходит в столице – читайте в материале OBOZREVATEL.

В Соломенском районе Киева, на ул. Кудряшова, двое воров обчистили квартиру киевлянина, который два дня был в отъезде. Они подобрали ключи к замку входной двери и забрали из жилья деньги, банковские карточки и даже туалетную воду.

Однако ценителям Dolce&Gabbana не удалось толком насладиться парфюмом: 27 декабря "гастролеров" задержала полиция. Как рассказал информированный источник OBOZREVATEL, ворами оказались двое граждан Грузии.

Один из них приехал в Украину полтора года назад, второй – в нашей стране полгода. Оба имеют вид на жительство, а приехали с целью трудоустройства. Но теперь понятно, что имелось в виду", – рассказал наш собеседник.

По его словам, один из воров ранее был судим за имущественные преступления.

В тот же день еще один грузинский криминальный дуэт обворовал квартиру в одном из домов на ул. Академика Вильямса в Голосеевском районе. Преступники также подобрали ключи и ночью проникли в жилье киевлянки. Их добычей стала приличная сумма в гривнях, евро и долларах. Также воры забрали норковую шубу и драгоценности.

Однако благодаря тому, что преступники попали на видео камер наблюдения, их быстро задержали.

26 декабря не повезло девушке, которая гуляла по Крещатику. Возле одного из магазинов вор выкрал у нее кошелек, в котором было несколько тысяч гривен.

"В этом случае можно забыть о том, чтобы вернуть деньги. Вора давно след простыл", – добавил источник OBOZREVATEL.

Не сбавляют обороты и грабители – 27 декабря их жертвой стал 14-летний подросток. В Днепровском районе Киева, на ул. Кибальчича, неизвестный отобрал у школьника мобильный телефон и скрылся с места преступления.

А 20 декабря в Соломенском районе преступник напал на мальчика возле школы. Это произошло на ул. Ивана Светличного. Преступник в медицинской маске подошел к ребенку, приставил нож и тоже потребовал отдать телефон. Получив желаемое – скрылся.

Рано утром 27 декабря не повезло жителю Николаевской области. В Шевченковском районе, недалеко от железнодорожного вокзала, неизвестный отобрал у мужчины телефон и несколько тысяч гривен.

Еще одно нападение произошло уже на территории самого вокзала 24 декабря. Грабитель ударил перочинным ножом в руку парню, а после этого отобрал у него часы и 650 гривен. Подозреваемый в совершении разбойного нападения уже задержан правоохранителями.

Как рассказал источник OBOZREVATEL в правоохранительных органах, накануне Рождества (25 декабря) преступники заметно активизировались.

"Такое впечатление, что воры и грабители идут на рекорд. Участились как кражи, так и грабежи. Воры сейчас "захватили" торговые центры, где люди покупают подарки близким. В ТЦ обчистить жертву легче всего. Подобная ситуация и в супермаркетах, где киевляне и гости столицы закупают продукты на Новый год. Спокойнее тем, кто пользуется исключительно банковской карточкой, а вот тем, кто предпочитает расплачиваться наличными – стоит быть очень осторожными. Не расслабляйтесь!" – рассказал оперативник.

По его словам, в ближайшие дни также нужно быть внимательнее на улице, особенно в местах массового скопления людей во время празднований.

"Особенно это касается женщин. Как минимум нужно стараться не разговаривать по телефону – его можно лишиться в одно мгновение. А документы и деньги лучше носить во внутреннем кармане, а не в сумке", – добавил полицейский.

Рекордсменом по количеству краж в Киеве является Оболонский район столицы. Ненамного от него отстает Днепровский район, затем идет Соломенский.

А вот по грабежам с большим отрывом лидирует Днепровский район. На втором месте Деснянский, а на третьем – Оболонский.

Ознакомиться с полной статистикой преступлений в столице за 11 месяцев 2020 года можно тут.