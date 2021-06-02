Патрульному, который в Киеве напал на журналиста и сломал его технику, сообщили о подозрении

В Киеве сотрудника патрульной полиции подозревают в препятствии профессиональной работе журналиста и порче его техники. Событие произошло 29 апреля в парке "Городской сад", расположенного напротив здания Кабинета министров Украины.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, во время инцидента правоохранитель находился на службе.

"Патрульный не представившись и не разъясняя законности своих требований, приказал журналисту покинуть парк. После этого он без предупреждения о применении физической силы и предоставления времени для выполнения своих требований, схватил последнего за рукав и насильно вытолкал на тротуар парка", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что в дальнейшем полицейский выбил из рук представителя СМИ телефон, с помощью которого велась трансляция. А стабилизатор, на котором находился гаджет, переломил пополам.

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По результатам проведенного расследования правоохранителю сообщили о подозрении, в том числе, за умышленное повреждение имущества, принадлежащего журналисту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Дарницком районе Киева 21 апреля мужчина мешал работе журналистов одного из телеканалов, пытаясь отобрать аппаратуру.