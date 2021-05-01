Парень на Infinity рассказал подробности пьяного ДТП в Киеве: это был азарт

Обвиняемый в страшной аварии в Киеве, в результате которой погибла 18-летняя девушка, заявил, что не планировал, что дорога будет мокрая, когда убегал от полиции. По словам Павла, он ехал с двумя подругами и это был "как азарт и все произошло очень быстро".

Сейчас водителя автомобиля отправили за решетку на два месяца, пока будет идти следствие. В общем ему грозит до 10 лет тюрьмы, пишет ТСН.

Подозреваемый рассказал, что сел за руль, когда выпил вина – гостил у родителей погибшей девушки. Прокурор утверждает, что ранее парень уже управлял в нетрезвом виде, но водительского удостоверения за пьяное вождение в прошлом году суд не забрал – дело не успели рассмотреть в срок.

"Неоднократно составлялись на этого человека протоколы о превышении скорости, управлении в нетрезвом виде, распитие алкоголя в общественном месте", – говорит прокурор Киевской городской прокуратуры Виктор Барицкий.

Как сообщил один из очевидцев ДТП Владислав, он услышал очень громкий звук и сначала показалось, что это произошел взрыв, но мужчина увидел пыль. Затем автомобиль вспыхнул, а внутри стала кричать девушка.

"Я ее вытащил, и она могла сама стоять. Была в шоке, постоянно просила вытащить ее подругу", – сказал Владислав.

Отметим, что автомобиль получил значительные повреждения. Полиция работала на месте происшествия всю ночь, утром искореженную машину увезли.

Напомним, ранее заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал запись момента погони патрульных за иномаркой, которая предшествовала ДТП.

Были также названы имена водителя Infiniti и погибшей в результате аварии девушки, а также ее пострадавшей подруги. Суд взял виновника ДТП под стражу на 60 дней без права внесения залога.

При этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что 26-летнего водителя Infiniti Павла Билоконя, ранее уже задерживали полицейские за вождение в нетрезвом состоянии. Случай произошел год назад в Винницкой области, но парня не наказали.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в четверг, 29 апреля, произошло серьезное ДТП на Большой окружной. Легковой автомобиль сбил велосипедиста и застрял на отбойнике.