Пара киевлян пыталась ввезти в Украину 6 пакетиков бриллиантов в белье

Киевские таможенники изъяли шесть пакетикв с бесцветным камнями, визуально – бриллиантами, общим весом 39,2 грамма, при досмотре двух пассажиров, прибывших авиарейсом из Стамбула через аэропорт "Борисполь".

Как сообщает Гостаможслужба, 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, возвращаясь в Украину, для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал "зеленый коридор".

Киевляне отрицали наличие товаров для декларирования, однако потом добровольно предъявили инспекторам шесть пакетиков с камнями. Четыре из них, общим весом 23,2 грамма, находились в белье женщины, два пакетика с камнями общим весом 15,9 грамма прятал мужчина.

Относительно обоих граждан составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Бриллианты изъяты, их стоимость будет определена дополнительно.

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