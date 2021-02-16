Отравление в школьниц на Киевщине: омбудсмен заявил о возможном участии в интернет-'игре'

Ученицы лицея в Боярке Киевской области, которые отравились таблетками, могли участвовать в опасной игре в интернете.

Об этом в Facebook сообщил уполномоченный по правам ребенка в Украине Николай Кулеба. Он также обратился к родителям, чтобы те провели разъяснительные беседы со своими детьми.

"По предварительным данным, есть подозрение, что эти случаи связаны с опасными "играми", которые распространяются в интернете", – написал Кулеба.

По словам омбудсмена, опасность от таких "игр" может быть намного больше, чем кажется.

"Поговорите со своими детьми о безопасности онлайн. Напомните им о важных правилах пользования интернетом: не общаться с незнакомцами; не повторять действий, которые предлагаются в сети. Объясните, что "развлечения" несут опасные, а иногда – необратимые последствия в реальной жизни", – обратился он к родителям.

В то же время в Министерстве внутренних дел уточнили, что полицейские установили провизоров, которые признались, что продали таблетки детям.

"Учитывая, что препарат "Дротаверин" является аналогом "НО-ШПЫ" и отпускается без рецепта, следователи неотложно направили письма в Гослекслужбу о законности продажи лекарственных препаратов детям и к Департамент здравоохранения Киевской ОГА о предупреждении таких нарушений в будущем", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 февраля в академическом лицее "Гармония" две ученицы седьмого класса получили серьезное отравление, одна школьница скончалась. Позднее выяснилось, подруги приняли "Дротаверин".