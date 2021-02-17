Отравление школьниц под Киевом: появились подробности о последнем SMS

Ученицы седьмого класса лицея "Гармония" в Боярке на Киевщине, которые отравились "Дротаверином" и одна вследствие этого умерла, сообщили о своем поступке одноклассницам.

В частности, девочки отправили SMS о том, что они выпили сороковую таблетку, поэтому подруги бросились их искать. Подробности выяснили в ходе следствия правоохранители, передает телеканал "Украина 24".

"Они вернулись в школу из аптеки и пошли в туалет принимать эти таблетки. Когда дошли до последней, написали сообщение одноклассницам", – отметила старшая инспектор отдела коммуникации полиции Киевской области Мария Дидковская-Бидюк.

По ее словам, когда лицеистки прибежали в туалет, то одна из девочек уже потеряла сознание, а медики, после того, как приехали, констатировали ее смерть. Вторая же еще была в сознании, но в тяжелом состоянии.

Знакомые не знают, что могло толкнуть подруг на такой отчаянный и опасный поступок. Но тоже упоминают о возможной интернет-"игре" в популярной соцсети – мол, выпей сорок таблеток и посмотри, что будет.

"Одна моя одноклассница сказала, что это, видимо, какой-то челлендж был на спор. Но от кого, неизвестно", – рассказала одна из учениц лицея.

Ученики также говорят, что обе девочки неплохо учились, были общительны и открыты.

"Они вообще дружные, веселые, с ними всегда можно было пообщаться. По школе ходит слух, что у одной из них это (произошло. – Ред.) из-за проблем в семье с родителями", – отметила школьница.

Дирекция же лицея пока от комментариев воздерживается.

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