Организатор протеста под Офисом президента: бить стекла не планировали

Во время акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта возле Офиса президента, бить окна не планировалось.

Об этом лидер движения "Гонор" и организатор акции Сергей Филимонов рассказал в комментарии "Громадське".

"Готовился перфоманс, но битье окон, дымовые шашки – этого в планах не было. Впрочем, я не вижу необходимости сдерживать людей, потому что президент думает, что это какой-то мифический Порошенко, какие-то игры, мифические "соросята"", – сказал он.

Он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не реагировал на предыдущие акции, в частности, на акцию, которая состоялась 27 февраля и в которой участвовали несколько тысяч человек. Последний протест под названием "Если не слышишь – увидишь" был демонстративным, сообщил активист.

"Он (Владимир Зеленский, – ред.) должен видеть, что это настоящий гнев народа, и, если он не будет реагировать, – это очень плохо закончится", – заявил Филимонов.

Он также сказал, что считает акцию мирной, так как никто не пострадал, кроме людей возле Печерского отделения полиции, где удерживали одного задержанного протестующего.

Салют, который запускали во время акции протеста, по словам Филимонова, не повредил здание, а краску оставляли на лестнице для всех желающих. В то же время он отметил, что не поддерживает, но и не осуждает действия Владислава Сорда, которого задержали по подозрению в хулиганстве, а именно в битье стекол.

"Разбитое окно – это гораздо меньше вреда, чем для человека, незаконно сидящего в тюрьме, или от министра, который преследует активистов. Но этого парня останавливали, это видно на видео. Никто не заходил внутрь здания", — сказал Филимонов.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что акция "разрушила архитектурную достопримечательность" и скорее всего была провокацией "политических оппонентов".

"90% людей на акции были мирными, они хотели выразить свою позицию, но 10% были подготовленными, в этом участвовали политические партии, которые касаются Петра Порошенко", – сказал он в эфире телеканала "НАШ".

Как сообщал OBOZREVATEL:

в субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Она завершилась погромами – протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко назвал действия участников акции хулиганством и пообещал ответственность для виновных. В Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство, один человек задержан.