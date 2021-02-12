Грабители забрали миллионы из хранилища VIP-отделения банка в Киеве: новые подробности ЧП

После резонансного преступления в Киеве, когда воры обчистили квартиру известного продюсера Алексея Семенова и забрали 8 миллионов гривен, многие задумались о хранении своих денег и ценностей. Некоторые даже решили арендовать банковские ячейки. Однако являются ли они безопасными – большой вопрос.

Очень показательная история произошла в VIP-отделении "УкрСиббанка".Во время беспрецедентного ограбления сейфового хранилища преступники забрали из ячеек драгоценности и деньги клиентов. Спустя почти девять месяцев дело зависло, а банк "ушел в отказ".

О том, что происходит с расследованием и о новых обстоятельствах резонансного преступления, читайте в материале OBOZREVATEL.

В 2 часа 12 минут 24 мая 2020 года на пульт диспетчера ООО "Де-Факто Корп" (компании, оказывающей услуги АО "УкрСиббанк" по охране отделения на Голосеевском проспекте в Киеве) перестал поступать GPS–сигнал охранной сигнализации из отделения банка.

В 2:36 перестали работать цифровые камеры видеонаблюдения, помещение было полностью отключено от энергоснабжения.

В 3:30 перестал приходить сигнал пожарной сигнализации.

В 3:41 к отделению банка приехал наряд охраны ООО "ВИК-ТАН", который, не смотря на отсутствие GPS–сигнала охранной сигнализации отделения, сигнала пожарной безопасности, отсутствие электроснабжения помещения, не предпринял меры по охране помещения. По указанию диспетчера пульта сотрудники охраны уехали. Они вернулись на объект лишь в 5:50 и обнаружили открытыми двери заднего входа в отделение банка.

Работник VIP-отделения банка прибыл на место происшествия лишь в 7:50, и в это время поступило сообщение в полицию.

При осмотре места происшествия выяснилось, что хранилище и банковский сейф, в котором находились арендованные индивидуальные сейфы клиентов, открыты родными банковскими ключами.

Были вскрыты 17 ячеек, в которых клиенты "УкрСиббанка" хранили деньги и ценности.

Как рассказал OBOZREVATEL один из клиентов банка, который потерял в результате ограбления хранилища крупную сумму, сначала расследованием занимались в Голосеевском районном управлении полиции Киева.

"Там, скажем так, не справлялись. У них действительно не было опыта в таких расследованиях. Естественно, что я и другие пострадавшие жаловались – в том числе в МВД. Потому дело забрали в Главное следственное управление Национальной полиции Украины. Но и там никакого продвижения не наблюдается", – считает пострадавший.

О проблемах с расследованием говорит и адвокат Татьяна Жуковская, представляющая интересы двух супругов, также лишившихся своих средств.

"Приходилось постоянно дергать следствие. Требовать даже чтобы изъяли видео с камер наблюдения на улице и многое другое. Но удивительная история произошла позднее, когда дело уже было передано в ГСУ", – рассказала адвокат.

По словам Жуковской, она уговорила следователя из главка съездить в VIP-отделение банка – посмотреть своими глазами на место преступления. Он съездил, а потом рассказал, что в банке ему отдали целый ворох разных бумажек, пакетиков и т.д., которые были обнаружены уже после осмотра сотрудниками Голосеевского райуправления. А когда следователь начал рассматривать все переданное банком, то в коробке от мобильного телефона нашел…10 тысяч долларов.

"Я связалась в чате со всеми пострадавшими, спросила, у кого из них была такая коробка, которую хранили в ячейке – и нашелся владелец. Он точно описал ее, сказал от какого она телефона. И потом этот человек уже обратился к следователю", – рассказала Жуковская.

По ее мнению, грабители просто не обратили внимание на эту коробку.

Также, по информации OBOZREVATEL, неожиданно нашлись и некоторые изделия из золота, "завалявшиеся" в хранилище. Повторим: все это было обнаружено сотрудниками банка уже после осмотра места преступления сотрудниками полиции.

Только у двух клиентов "УкрСиббанка", по данным OBOZREVATEL, в ячейках хранилось девять миллионов гривен.

В некоторых индивидуальных сейфах люди держали небольшие суммы (по 3-5 тысяч долларов), ценные вещи и драгоценности – не желая хранить их дома.

По информации источника, речь может идти примерно о трех миллионах долларов, однако в силу определенных причин некоторые клиенты не заявляли в полицию о реальных суммах потерь.

У адвоката одного из клиентов сложилось впечатление, что сотрудники банка в пятницу, за день до ограбления, закрыли в помещении преступников.

"Судя по всему, двери запасного входа/выхода были вскрыты не снаружи, с улицы, а изнутри помещения банка. Это видно по фото осмотра места преступления и дает основание предполагать, что преступники действительно изначально/заранее находились внутри банка, а потом уже обчистили ячейки", – рассказал он.

С его мнением согласен и один из источников OBOZREVATEL. По его утверждению, возле второго выхода из отделения банка, запасного, не было камер видеонаблюдения.

Там как раз коридор, где стоят серверы, электрические щиты и т.д., а также вход в туалеты и др помещение. Источник считает, что грабители могли отсидеться там целые сутки, а в ночь с субботы на воскресенье отключить сигнализацию и зайти в кабинет сотрудницы банка, у которой были ключи от хранилища и непосредственно сейфа.

"Обычный ящик стола, в котором вместе с женскими предметами гигиены находились эти ключи от "сокровищ". Так что хранилище было открыто родными ключами, как и сейф. А ячейки просто взломаны фомками", – рассказал один из собеседников OBOZREVATEL.

Несколько клиентов VIP-отделения "УкрСиббанка", с которыми удалось поговорить журналистам OBOZREVATEL, считают, что надежды на то, что удастся узнать правду и найти преступников, очень мало.

"Мои высокопоставленные знакомые из органов посоветовали "отпустить" ситуацию, так как никого уже не найдут", – рассказала Ольга.

Также, по словам клиентов, в отделении банка, где произошло ограбление депозитария, уже заменен штат сотрудников, но остался человек, который последним заглянул в ту дверь помещения, где предположительно могли находиться преступники.

Адвокат Татьяна Жуковская считает, что хранить деньги в ячейках категорически нельзя. "Я вам говорю, как адвокат, который вел несколько дел по вскрытым ячейкам. Если их не открывают "интеллектуально", то взламывают фомками – из-за халатности работников банка",– говорит Жуковская.

Также в большинстве случаев банк не несет ответственности за содержимое ячеек, в которые клиент может положить что угодно. И человек, который выбрал такой способ конфиденциального хранения денег и ценностей, должен это понимать.

Исключение – услуга аренды ячейки с договором ответственного хранения, когда делается опись всего содержимого. Но в этом случае может пострадать конфиденциальность, чего очень многие клиенты как раз и опасаются.

Учитывая все эти нюансы, пред тем, как арендовать ячейку в депозитарии, стоит все тщательно обдумать и взвесить риски.

Еще одна угроза для клиента – то, что некоторые банки не предпринимают достаточных мер для защиты средств своих клиентов. Однако обычно это становится известным уже после ЧП. Как и произошло после ограбления VIP-отделения "УкрСиббанка" на Голосеевском проспекте.

Полиция уведомила начальника департамента безопасности НБУ о выявленных проблемах. Этот документ оказался в распоряжении OBOZREVATEL.

В нем говорится о том, что:

ключи от депозитария действительно хранились в письменном столе сотрудника банка

система сигнализации не соответствует установленным требованиям

замки и двери не отвечают уровню безопасности для сохранности имущества клиентов

видеокамеры установлены неправильным образом, а в необходимых местах их попросту нет

служба охраны несвоевременно выехала в отделение банка и т.д.

По словам большинства пострадавших клиентов, "УкрСиббанк" не хочет общаться с ними. Некоторые даже обращались к председателю правления Лорану Дюпушу во Франции, чтобы найти решение сложившейся ситуации, однако в ответ получили, по сути, отписку.

P.S. OBOZREVATEL отправил информационные запросы в Главное следственное управление Нацполиции Украины и в "УкрСиббанк".

(Продолжение следует...)