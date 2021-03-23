Одному из организаторов акции на Банковой в Киеве сообщили о подозрении. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса Президента Украины в Киеве 20 марта, Сергею Филимонову.

Как сообщили в пресс-службе МВС, из-за событий на улице Банковой открыто уголовное производство по статье хулиганство, Уголовного кодекса Украины.

В свою очередь Филимонов на своей странице в социальной сети Facebook уточнил, что подозрение было вручено без его адвоката. А также он опубликовал часть документа.

Отметим, что ранее о подозрении сообщили уроженцу Винницкой области, который во время акции побил окна в дверях административного здания.

Напомним, 20 марта у Офиса президента состоялась акция сторонников осужденного в Одессе Сергея Стерненко. В какой-то момент участники протеста зажгли файеры и начали взрывать петарды, а после этого облили здание ОП красной краской и обстреляли его из пиротехники.

На стенах они написали "Свободу Стерненко". Также отмечается, что активисты пытались проникнуть внутрь здания, в котором уже разбиты несколько окон. Кроме того, участники погрома разрисовали здание и написали на нем матерные слова.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал хулиганством действия сторонников Стерненко. Он отметил, что некоторые его участники пытались спровоцировать полицию на применение силы.

Приморский районный суд Одессы в пятницу, 19 марта, оставил под стражей Сергея Стерненко, которого приговорили к 7 годам колонии с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в понедельник, 22 марта, сотрудники частной компании CPG начали отмывать стены Офиса президента Украины, которые были разрисованы после митинга сторонников Сергея Стерненко.