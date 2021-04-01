Одного из организаторов погромов на Банковой отправили под домашний арест

Одного из организаторов акции протеста под Офисом президента 20 марта Сергея Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.

Такое решение принял Печерский районный суд Киева в четверг, 1 апреля, сообщает "Суспільне" из зала суда.

Филимонова обвиняют по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. При этом адвокат Филимонова Маси Найем заявил, что использование его подзащитным файера не может быть доказательством вины.

"Файеры не аргумент. На акциях их часто жгут и никакой угрозы для людей нет, никто никогда не свидетельствовал против этого. Файер бросил Сергей не в ОП, а в сторону от него", – сказал защитник.

На своей странице в Facebook Найем сообщил, что будет обжаловать приговор.

Напомним, что 23 марта правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса президента Украины в Киеве 20 марта Сергею Филимонову.

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