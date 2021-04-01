Одного из организаторов погромов на Банковой отправили под домашний арест
Одного из организаторов акции протеста под Офисом президента 20 марта Сергея Филимонова отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца.
Такое решение принял Печерский районный суд Киева в четверг, 1 апреля, сообщает "Суспільне" из зала суда.
Филимонова обвиняют по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений. При этом адвокат Филимонова Маси Найем заявил, что использование его подзащитным файера не может быть доказательством вины.
"Файеры не аргумент. На акциях их часто жгут и никакой угрозы для людей нет, никто никогда не свидетельствовал против этого. Файер бросил Сергей не в ОП, а в сторону от него", – сказал защитник.
На своей странице в Facebook Найем сообщил, что будет обжаловать приговор.
Напомним, что 23 марта правоохранители сообщили о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса президента Украины в Киеве 20 марта Сергею Филимонову.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В субботу, 20 марта, под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненко, осужденного за похищение депутата. Протестующие зажгли файеры, запустили пиротехнику, облили здание краской и выбили стекла.
Уже 21 марта вход в Офис президента забили фанерой.
В полиции отметили, что по факту событий возле ОП было открыто уголовное производство.
В свою очередь организаторы акции заявили, что они не планировали бить окна.
Глава ОП Андрей Ермак во время переговоров с послами стран G7 отметил, что участники протеста были настроены на провокацию конфликта.
По словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, организаторы погромов планировали устроить "кровавую баню" для сотрудников правоохранительных органов.
Количество людей, которых постигла ответственность за участие в акции протеста под Офисом президента в субботу, 20 марта, выросло до десяти.