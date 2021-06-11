"Оборотень" в белом халате калечил пациенток в Киеве, грабил и пытался убить: кто и где пострадал

Стоматолог Владимир Сытник, которого считают причастным к серии преступлений в Киеве, получил новое подозрение. На счету врача теперь не только мошенничество, разбойное нападение, кража в особо крупных размерах, угрозы сотруднику правоохранительных органов, но и два покушения на убийство.

Кто пострадал от рук "оборотня" в белом халате и что он несколько лет творил в столице – читайте в материале OBOZREVATEL.

Владимир Сытник родом из города Остер Черниговской области. После окончания школы поступил в престижный столичный ВУЗ – Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца.

Интернатуру проходил в поликлинике №2 Государственного управления делами, за которым закрепилось неофициальное название "ДУСя". Это специальный государственный орган по материально-техническому, социально-бытовому и другому обеспечению деятельности президента Украины, Верховной Рады, Кабинета министров, СНБО, а также дипломатических представительств на территории нашей страны.

Затем некоторое время врач работал в Центральной столичной поликлинике Министерства обороны Украины. Об этом Сытник сам указал на своей странице в российской социальной сети VK.

На сайте поликлиники Владимир Сытник до сих пор "висит" в списке ведомственных врачей.

Спустя время молодой врач стал заниматься частной практикой. Стоматология – денежная специализация и Владимир не бедствовал. Но то ли очень хотелось большей финансовой свободы, чем у родителей (мать работала на почте, отец учителем физкультуры), то ли патологическая жадность и желание быстро разбогатеть – и стоматолог начал совершать преступления.

Жертвами становились женщины, причем не все они были пациентками Сытника. Одна из них – бывшая теща, в клинике которой он ранее работал (потом выгнали), и которую попытался отправить на тот свет. Но обо всем по порядку.

В апреле 2019 семейная жизнь Владимира Сытника потерпела крах. жена развелась с ним и забрала маленького сына. Говорят, что незадолго до этого у мужчины появились странные долги, да и во время работы в частной клинике, где соучредителем является его теща, у Сытника возникли проблемы. Якобы работал "налево", обманывая своих же родственников.

А уже с мая стоматолог "плотно взялся" за своих пациентов. Как выяснилось в ходе досудебного расследования, на протяжении более года врач давал ложную информацию о якобы необходимом им лечении, а затем вроде как выполнял свою работу, но... частично. Некоторым "клиентам" просто разрезал и зашивал десна... По информации Киевской городской прокуратуры, мошенническим способом врач "заработал" почти полмиллиона гривен.

Кроме того, в марте 2020 года доктор проник в жилье одной из пациенток, забрал банковскую карту, с которой в дальнейшем снял почти 80 тысяч гривен. И это был не единичный случай. Более того, пациенткам стоматолог вкалывал сильнодействующие препараты, чтобы "обезоружить" своих жертв и воспользоваться их беспомощным состоянием.

Так, по информации OBOZREVATEL, в июле 2020 года Сытник сделал дубликаты ключей от квартиры одной женщины, проник в ее квартиру и выкрал драгоценности, деньги.

Как рассказали источники OBOZREVATEL, стоматолог находил своих жертв еще и на улице. В прямом смысле.

11 сентября 2020 года возле кафе поблизости от отеля "Турист" (метро "Левобережная") Владимир Сытник познакомился с девушкой. Она себя не очень хорошо чувствовала и тогда врач предложил ей выпить лекарство.

Сытник сказал девушке, чтобы она на своем Lexus подъехала и припарковалась рядом с аптекой, а он сейчас подойдет. Там он приобрел один сильнодействующий препарат, а затем убедил девушку выпить его.

Когда новая знакомая в салоне автомобиля стала терять сознание, врач с применением силы отобрал у нее два телефона iPhone и наличные средства, а затем скрылся. Классическое разбойное нападение.

Самыми тяжкими в серии преступлений, которые инкриминируют врачу, стали попытки убийства двух женщин. Одна из них, 69-летняя Татьяна К., была его давней пациенткой, у второй он некоторое время работал в клинике – более того, это была бывшая теща Владимира Сытника 52-летняя Галина С. Способы убийств стоматолог выбрал изощренные.

Экс-тещу он решил отправить на тот свет при помощи ДТП. Как сообщили в Киевской городской прокуратуре, подозреваемый повредил тормозной шланг и систему газобаллонного оборудования автомобиля, на котором ездила экс-теща, что могло привести к аварии и взрыву. Однако Галина, будучи за рулем, смогла остановить машину ручным тормозом. Это спасло ей жизнь.

Как выяснил OBOZREVATEL, иногда автомобилем матери пользовалась и бывшая жена Сытника, также в машине часто ездил его маленький сын...

Пациентку Татьяну К. стоматолог собирался убить электрическим током. Сытник подключил провода к электропитанию напряжением 220 Вт в щитке, расположенном рядом с квартирой пожилой женщины, и к металлической решетке, которая ведет в тамбур. Однако и тут убийцу ожидала неудача: женщина взялась за ту часть решетки, которая покрыта краской (уменьшает проводимость тока) и получила менее сильный удар.

И это только часть преступлений, в которых подозревают 33-летнего киевского врача. Расследование продолжается, подозреваемый остается за решеткой.

P.S. В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.