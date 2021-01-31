В центре Киева у бизнесмена отобрали 850 тысяч. Детали происшествия

В Печерском районе Киева во время нелегального обмена валют ограбили предпринимателя.

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, это случилось на ул. Ивана Мазепы возле отеля "Салют". Перед этим 37-летний мужчина решил выгодно обменять свои 30 тысяч долларов (около 850 тыс. грн.) и нашел покупателя на сайте "Меняйло".

"Предприниматель позвонил по номеру телефона, который был указан в объявлении о покупке валюты и ему назначили встречу возле гостиницы", – рассказал источник.

В назначенное время туда подъехал автомобиль Тoyota Corolla (такси "Uclon"), в котором рядом с водителем находился покупатель. Бизнесмен сел сзади. Когда он протянул доллары покупателю, тот закинул их в свой рюкзак, выскочил из машины и скрылся.

Подозреваемый был в одежде темного цвета, медицинской маске и медицинских перчатках.

Отметим, в январе в Киеве участились случаи грабежей во время обмена валют. Ранее в Печерском районе 42-летнего киевлянина в нелегальном обменнике "задули" газом и отобрали 95 тысяч долларов. А в Шевченковском районе у мужчины отобрали сумку с 200 тысячами долларов. Пострадавший получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева ограбили турецкого бизнесмена. Когда он находился в своем автомобиле, преступники разбили стекло водительской двери и угрожая ножом забрали пакет с 300 тыс. грн.