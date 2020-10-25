Женщина сама пошла за убийцей: новые подробности ЧП в Киеве

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Криминал
23,4 т.

  • Тело обнаружили утром вблизи озера в Деснянском районе

  • Женщина была полураздета, на теле – следы насильственной смерти

  • Стали известны подробности об убитой

убийство Троещина

Женщина, которую 24 октября без признаков жизни обнаружили на улице Закревского в Деснянском районе Киева, накануне добровольно пошла за вероятным убийцей.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. По их информации, Татьяне было 47 лет. Она киевлянка, зарегистрирована в одном из домов по бульвару Высоцкого. Это примерно в трех километрах от места ее убийства.

Женщина нигде не работала и находилась в сложном положении. А 23 октября из пункта выдачи социальной еды для нуждающихся она ушла вместе с бездомным мужчиной.

В субботу утром, 24 октября, полуобнаженное тело Татьяны нашла местная жительница, выгуливающая собаку.

Тело женщины нашли вблизи озера на Троещине.

"Предварительная причина смерти – асфиксия (удушение). На шее женщины был затянут длинный шнурок с брелком и ключами. Ее брюки были приспущены, а кофта задрана до подбородка. Нижнее белье разорвано. Также на теле были заметны следы ударов, ссадины", – рассказал собеседник OBOZREVATEL.

По его информации, срезанные пучки длинных рыжих волос женщины обнаружили дальше – возле одного из домов по ул. Закревского.

На Троещине убили женщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, на улицах Киева ежедневно происходит несколько грабежей. Преступники вырывают у женщин сумки и телефоны, а мужчин бьют по голове и забирают деньги.

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