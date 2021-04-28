В Киеве поймали мошенника, который подменял посылки на "Новой почте". Видео

В Киеве сообщили о подозрении 22-летнему мошеннику, который заказывал через интернет-магазины детали к компьютеру, а когда осматривал товар на почте, то незаметно менял детали.

Об одном из таких инцидентов на линию 102 сообщила сотрудница одного из отделений почты в Святошинском районе столицы. Об этом проинформировала пресс-служба полиции Киева на официальном сайте.

Отметим, что на обнародованных кадрах видно, что преступление произошло на "Новой почте" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сотрудница компании рассказала, что после проверки клиентом посылки она обнаружила несоответствие товара. Для документирования на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что действия злоумышленника были зафиксированы камерой видеонаблюдения. Парень попросил у работницы осмотреть посылку с компьютерной видеокартой, а когда женщина отвлеклась, подменил товар на другой, более дешевый, и отказался от заказа.

Копы выяснили, что мужчина передвигался автомобилем. Благодаря камерам системы "Безопасный город" оперативники установили маршрут движения подозреваемого и задержали его на территории соседнего района.

Злоумышленником оказался ранее не судимый уроженец Черниговской области 1999 года рождения. За содеянное ему грозит до трех лет лишения свободы.

"В ходе проведения досудебного расследования мы установили причастность парня еще к двум аналогичным преступлениям на территории района. Мошенническим путем он завладел имуществом на сумму 74 тысяч гривен. Сейчас мы проводим проверку причастности фигуранта к другим преступлениям", – рассказал следователь Святошинского управления полиции Максим Сахно.

По факту нарушений начато уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

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