Кафе в Киеве захватил и угрожал взорвать пропавший житель Ивано-Франковщины, его задержали. Фото и видео
В Печерском районе Киева мужчина захватил кафе и угрожал взорвать, правоохоранители задержали его.
В полиции сообщили OBOZREVATEL, что речь идет о заведении на бульваре Леси Украинки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что мужчину задержали. По его данным, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат.
Крищенко подтвердил, что инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Он уточнил, мужчина зашел с рюкзаком и стал угрожать персоналу и посетителям.
После проверки правоохранители задержали его, взрывоопасных предметов при нем не было.
В свою очередь по данным "Вартових Еспресо", речь идет о бывшем участнике АТО. По словам очевидцев, он устроил дебош, а затем сказал, что захватывает помещение.
Также уточняется, что инцидент произошел в вареничной "Катюша", расположенной по адресу бульвар Леси Украинки, 24.
Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве в начале августа произошел захват отделения банка в ТЦ "Леонардо" с заложниками.
В итоге мужчину задержали, а заложников освободили.