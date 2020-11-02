Кафе в Киеве захватил и угрожал взорвать пропавший житель Ивано-Франковщины, его задержали. Фото и видео

В Печерском районе Киева мужчина захватил кафе и угрожал взорвать, правоохоранители задержали его.

В полиции сообщили OBOZREVATEL, что речь идет о заведении на бульваре Леси Украинки (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Захватчик кафе задержан. кадр видео

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко рассказал агентству "Интерфакс-Украина", что мужчину задержали. По его данным, злоумышленником оказался житель Ивано-Франковской области, о пропаже которого ранее заявил его брат.

Крищенко подтвердил, что инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Он уточнил, мужчина зашел с рюкзаком и стал угрожать персоналу и посетителям.

После проверки правоохранители задержали его, взрывоопасных предметов при нем не было.

Полиция на месте происшествия. кадр видео

В свою очередь по данным "Вартових Еспресо", речь идет о бывшем участнике АТО. По словам очевидцев, он устроил дебош, а затем сказал, что захватывает помещение.

Также уточняется, что инцидент произошел в вареничной "Катюша", расположенной по адресу бульвар Леси Украинки, 24.

Инцидент произошел на бульваре Леси Украинки. Google Maps

Как сообщалOBOZREVATEL, в Киеве в начале августа произошел захват отделения банка в ТЦ "Леонардо" с заложниками.

В итоге мужчину задержали, а заложников освободили.