Неизвестный пригрозил взорвать кафе в центре Киева

Неизвестный мужчина пригрозил взорвать кафе в Печерском районе Киева.

Соответствующее сообщение получила столичная полиция, сообщает "Суспільне" со ссылкой на правоохранителей. О каком именно кафе идет речь, не уточняется.

Правоохранители уточнили OBOZREVATEL, что речь идет о бульваре Леси Украинки.

Для проверки полученной информации на место выехала следственно-оперативная группа.

"Полиция Киева получила сообщение о том, что неизвестный мужчина угрожает взорвать кафе в Печерском районе столицы. В ведомстве подтвердили, что для проверки этой информации на место инцидента направили следственно-оперативную группу", – сказано в сообщении.

В свою очередь "Сегодня" уточняет, что подозреваемого уже задержали. На месте работают полиция и взрывотехники.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал "Стране", что мужчина захватил варенечную. "Задержали. С головой не впорядке", – отметил он.

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